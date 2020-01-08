بريطانيا: على إيران وقف الهجمات المتهورة والخطيرة

المواطن - متابعة

نددت بريطانيا اليوم الأربعاء بالهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية في العراق تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ومنها قوات بريطانية، معلنًا سقوط جرحى جراء القصف الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب “ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بما في ذلك القوات البريطانية.

وأضاف: نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة والسعي بدلاً من ذلك إلى وقف التصعيد بشكل عاجل.

وقبل قليل، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء مع فريق الأمن القومي بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا باليستيًا من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان في بيان :” نعمل على تقييم أولي للأضرار”، مشيراً إلى أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.

تابعنا على تواصل معنا على