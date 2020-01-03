بسباعية .. الاتفاق يُمزق شباك أحد ويعبر لدور الـ8

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي الاتفاق إلى دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد انتصاره الكبير على نادي أحد بنتيجة 7- 1، ضمن مباريات دور الستة عشر، التي أُقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة.

وسجل نادي الاتفاق هدفين في الشوط الأول عبر اللاعبين فيليب كيس ونعيم سليتي في الدقيقتين الـ10 والـ35.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي الاتفاق تألقه فسجل أربعة أهداف عبر هزاع الهزاع ومحمد الكويكبي هدفين ونعيم سليتي في الدقائق الـ69 والـ70 و76 و79.

وقلص نادي أحد الفارق عبر اللاعب محمد العنزي بالدقيقة الـ83، ثم أضاف سعيد الربيعي هدفًا سابعًا للاتفاق بالدقيقة الـ88.

وكانت مباراة الاتفاق وأحد أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد.

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