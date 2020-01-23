بسبب فيتوريا.. إدارة السويكت تقلق جماهير النصر

المواطن - مروة نبيل

ما زال مصير المدرب البرتغالي روي فيتوريا غامضًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

ولم تتوصل إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت إلى اتفاق مع فيتوريا لتجديد عقده حتى الآن، حيث أكدت تقارير صحافية أن المدرب البرتغالي طلب زيادة راتبه السنوي نصف مليون يورو عما يتقاضاه حاليًا.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة السويكت لم تحسم موقفها من طلب فيتوريا حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورًا في المفاوضات بين الطرفين، خاصة أن النصر يسير بشكل مميز مع المدرب البرتغالي.

وأبدت جماهير النصر قلقها من رحيل المدرب البرتغالي وتعاقده مع أي فريق خليجي، كما سبق وحدث مع المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش الذي رحل عن العالمي وقاد العين الإماراتي.

وتعاقد النصر مع فيتوريا في يناير 2019، وينتهي تعاقده بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وقاد العالمي في 44 مباراة، فاز في 32 لقاء، وخسر 8 مرات، وتعادل في 4 مواجهات.

ونجح فيتوريا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويحتل المركز الثاني هذا الموسم برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال.

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