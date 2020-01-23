بسبب 13 دقيقة.. الانضباط تُوقع غرامة كبيرة على النصر

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط، تغريم نادي النصر ماليًا، وذلك بسبب ما بدر من إداري الفريق خلال لقاء العدالة يوم الجمعة الماضية في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر ” تويتر” أن لجنة الانضباط غرمت النصر مبلغًا ماليًا قدره 75.937 ريالًا، وذلك بسبب تأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة لمدة 13 دقيقة خلال لقاء العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان نادي النصر، نجح في الفوز على العدالة بهدف دون رد سجله النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الخمسين من عمر اللقاء يوم الجمعة الماضية.

ويستعد النصر، لمواجهة الأهلي يوم 15 مارس المقبل في نصف نهائي كأس الملك.

وسيواجه النصر، فريق الاتفاق غدًا الجمعة بالجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد.

جدير بالذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال الذي تعادل الاثنين الماضي مع الفيصلي بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الـ12 التي كانت مؤجلة بين الفريقين في الدوري.

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