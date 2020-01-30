بسعر خيالي.. طرح تذاكر نزال نورمحمدوف وفيرغسون غدًا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير نزال البطل الروسي حبيب نورمحمدوف مع نظيره الأمريكي توني فيرغسون المقرر إقامته، يوم 18 من شهر أبريل المقبل، في مدينة نيويورك.

وأشار موقع بيع تذاكر UFC للفنون القتالية المختلطة إلى أنه سيتم طرح تذاكر نزال بطل المنظمة الروسي نورمحمدوف مع فيرغسون، يوم غد الجمعة.

وأوضح أن أغلى تذكرة في النزال المرتقب بين نورمحمدوف وفيرغسون ستصل تكلفتها إلى 11 ألفاً و157 دولاراً​​​، مشيرًا إلى أن الأسعار ستبدأ من 195 دولاراً.

وأكد على أن أعضاء “فايت كلاب ميمبرشيب” سيتمكنون من شراء التذاكر بقيمة 92 دولارًا، وذلك حسبما أعلنت الوكالة الروسية “سبوتنيك”.

وكان حبيب نورمحمدوف قد دافع عن لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على الأمريكي داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، يوم 7 سبتمبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويأمل البطل الروسي الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم والفوز على فيرغسون في النزال المرتقب، حيث حقق 28 فوزًا متتاليًا، في حين تلقى الأمريكي توني 3 هزائم وفاز في 25 نزالًا.

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