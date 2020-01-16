بشكتاش يستهدف ضم بريجوفيتش بالمجان

المواطن-مروة نبيل

يستهدف نادي بشكتاش التركي التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الصربي ألكسندر بريجوفيتش بالمجان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت جريدة الصباح التركية، إلى أن إدارة نادي بشكتاش توصلت إلى اتفاق مع بريجوفيتش، إلا أنها لا تريد تحمل أي أعباء مالية في الصفقة لصالح نادي الاتحاد.

وشددت الصحيفة التركية على أن نادي بشكتاش أبلغ بريجوفيتش، بضرورة إنهاء ارتباطه مع نادي الاتحاد، ويتم بعد ذلك التفاوض حول ضمه رسميًا.

ولم يُشارك بريجوفيتش في مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي بالأمس ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وصرح المدير الفني لفريق الاتحاد، الهولندي هينك تين كات أن المهاجم الصربي بريجوفيتش يتواجد حاليًا خارج السعودية، بسبب ظروف خاصة به.

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