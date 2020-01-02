بصورة .. غوميز يُرعب جماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

تسبب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال في بث حالة من الرعب لجماهير أزرق العاصمة، وذلك قبل مواجهة النادي الفيصلي غدًا في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ونشر غوميز عبر حسابه الرسمي في تويتر صورة له أمام إحدى الشواطئ التركية اليوم الخميس مع وجود علم يحمل لوني نادي غلطة سراي التركي فريق غوميز السابق.

وعلّق غوميز على الصورة قائلًا: إنها طريقة جديدة لأبدأ العام الجديد، أمام علم نادٍ أعطاني الكثير من الحب والشعور الرائع.

وأضاف غوميز: أتمنى أن يعطيكم العام الجديد الصحة والسعادة التي تستحقونها، أخيكم بافيتيمبي.

جدير بالذكر أن المباراة بين الهلال والفيصلي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة، مما يعني أن المهاجم الفرنسي قد لا يكون جاهزًا لمواجهة الفيصلي، وهو أحد أهم العناصر في صفوف الفريق الهلالي بالفترة الأخيرة.

كذلك أثارت صورة علم نادي غلطة سراي القلق لدى الجماهير الهلالية، حول احتمالية رحيل اللاعب الفرنسي للنادي التركي إما في يناير الجاري أو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان غوميز انضم لصفوف نادي الهلال في صيف عام 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي، وتُوج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني.

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