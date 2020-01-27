بضم طلال العبسي .. الأهلي يستغل تباطؤ الاتحاد

تمكن النادي الأهلي من التفوق مجددًا على جاره الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بضم المدافع طلال العبسي من صفوف نادي التعاون.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر ” تويتر” أمس الأحد عن تعاقده مع اللاعب طلال العبسي لمدة ثلاثة سنوات بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد.

ويأتي تعاقد الأهلي مع طلال العبسي، بمثابة تفوق من جديد للراقي على العميد الذي لم يكتف فقط بالفوز على الاتحاد بثنائية مقابل هدف في ديربي جدة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أكتوبر الماضي، بل قام بضم الصفقة التي قاتل عليها الاتحاد منذ بداية يناير وذلك من أجل تدعيم صفوفه الدفاعية.

بُشرى سارة للأهلي

وربما يكون انتقال المدافع طلال العبسي للنادي الأهلي، بُشرى سارة للفريق الأهلاوي الذي يُنافس حاليًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث فاز اللاعب بلقب كأس الملك في الموسم الماضي مع نادي التعاون، مما يُحفز الأهلي على الفوز بلقب الكأس بالموسم الجاري.

يذكر أن طلال العبسي كان على وشك الانتقال إلى نادي الاتحاد، ولكن السيولة المالية حالت دون ذلك؛ حيث إن إدارة الاتحاد لم تلتزم بتقديم مقدم العقد الخاص باللاعب، مما فتح الطريق أمام الأهلي للتعاقد معه من خلال عرض مادي أفضل.

ما يريده الأهلي في الميركاتو

وبعد تعاقد الأهلي مع طلال العبسي، سيسعى الراقي خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع مهاجم وذلك لتعويض غياب النجم السوري عمر السومة، الذي يغيب عن الأهلي لمدة أسبوعين.

جدير بالذكر أن طلال العبسي، سبق له اللعب مع نادي الاتحاد وانضم لفريق التعاون في عام 2015.

وسجل طلال العبسي مع نادي التعاون قبل رحيله هدفين في 16 مباراة خاضها مع سكري القصيم.

ويستعد الأهلي غدًا لمواجهة فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني غدًا الثلاثاء بملحق دوري أبطال آسيا، بعد ضم اللاعب طلال العبسي.