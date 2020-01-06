بعثة فالنسيا تطير إلى السعودية
للمشاركة في السوبر الإسباني

بعثة فالنسيا تطير إلى السعودية

2020/01/06
الساعة 7:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

اختتم نادي فالنسيا الإسباني تدريباته اليوم الاثنين، وذلك استعدادًا للسفر إلى السعودية للمشاركة ببطولة السوبر الإسباني المقرر انطلاقها في المملكة يوم 8 يناير الجاري.

وذكر حساب نادي فالنسيا عبر تويتر أن البعثة ستطير اليوم الاثنين إلى المملكة للاستعداد لمواجهة ريال مدريد بالسوبر الإسباني.

وكان المدرب ألبيرت سيلاديس المدير الفني لنادي فالنسيا اختار 26 لاعبًا لتمثيل الخفافيش في السوبر الإسباني.

وجاءت قائمة فالنسيا كالتالي: دومينيك، سيليسين، ريفيرو في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: كوستا، تيري، مانغالا، باوليستا، دياكبي، غايا، واس، بيكيني، جاراي.

في خط الوسط: كوندوبيا، غويديس، سولير، بارييخو، تشيرشيف، كانج إن، كوكلين، فيران، إيسكويرو.

في خط الهجوم: غاميرو، مانو فاييخو، رودريغو، غوميز، سوبرينو.

يُذكر أن ريال مدريد سيواجه نظيره فالنسيا، يوم 8 يناير، في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ويلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي، ويتواجه الفريقان الفائزان في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.

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