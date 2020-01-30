بعدما أنقذ حياتها.. أول تعليق لزوجة كوبي براينت بعد وفاته

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نشرت فانيسا براينت، أرملة أسطورة كرة السلة الأمريكية، كوبي براينت، والذي رحل قبل أيام، أول تعليق لها على وفاته على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة انستغرام، وأرفقته بصورة تجمع أفراد العائلة.

وقالت فانيسا: “أتوجه بالشكر أنا وبناتي لملايين الأشخاص الذين دعمونا وأظهروا حبهم لنا في هذا الوقت العصيب، شكرا لصلواتهم فنحن بالتأكيد في حاجة إليها، فقد دمرنا كثيراً من الخسارة المفاجأة لزوجي الحبيب كوبي الأب المدهش لأطفالنا، وكذلك فقدان ابنتي الجميلة جيانا، المحبوبة والرائعة”.

وأضافت “نحن أيضًا مدمرون بسبب العائلات الأخرى التي فقدت أحباءهم يوم الأحد، ونشاطرهم أحزانهم، لا توجد كلمات كافية لوصف ألمنا في الوقت الحالي، ولكني شعرت بالراحة بعدما عرفت أن كوبي وجيانا محبوبان كثيراً، لقد كنا محظوظين لأنهما في حياتنا، أتمنى لو كانا هنا الآن، ولكن سعادتنا أُخذت منا في وقت مبكر”.

وتابعت “لست متأكدة مما قد يحدث في حياتنا بعد ذلك، من المستحيل تخيل الحياة بدونهما، لكننا نستيقظ كل يوم ونحاول مواصلة الطريق لأنهما يضيئان لنا طريقنا، حبنا لهم لا يمكن قياسه أبدًا، أتمنى فقط أن أحضنهم وأقبلهم”.

واختتمت حديثها قائلة: “شكراً لمشاركتكم لنا فرحنا وحزننا، شكراً لدعمكم لنا، امنحونا الاحترام والخصوصية التي سنحتاج إليها للتأقلم على الواقع الجديد”.

ولفتت إلى أنها أنشأت صندوقاً خيرياً لدعم عائلات الضحايا الذين كانوا مع زوجها وابنتها على متن الطائرة المنكوبة.

يذكر أن أسطورة كرة السلة الأمريكية البالغ من العمر 41 عاماً، كوبي براينت، وابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاماً، وسبعة أشخاص آخرين، فقدوا حياتهم صباح الأحد الماضي، في جنوب كاليفورنيا، نتيجة حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وأنقذ براينت حياة زوجته وباقي أفراد عائلته من حادث الطائرة باتفاق سابق أجراه مع زوجته عند شراء الطائرة الهليكوبتر، حيث اتفق معها على ألا تصعد معه عليها أبدًا، وإن قررت السفر عن طريقها فسيكون هو متواجداً على الأرض، ولعل هذا الاتفاق ما منعها للصعود معه على الطائرة يوم الكارثة.

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