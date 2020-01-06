بعد إضافتها.. طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية في نظام فارس

المواطن - الرياض

بدأت إدارات التعليم في إضافة العلاوة السنوية في كشف الراتب بالنسبة للمعلمين والمعلمات، في نظام فارس.

ويكون الاستعلام عن العلاوة السنوية عن طريق حساب المعلم أو المعلمة في نظام فارس، حيث يتم اختيار ‏الخدمة الذاتية ثم الرواتب ثم كشف الراتب والتعريف بالراتب.

ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة السنوية مع الراتب القادم في يوم 27 يناير الجاري.

وبحسب ما ذكرت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق، تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى 4 رتب، وهي: مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعًا لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(360- 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 540) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.

ووفقًا للمادة 26 من لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، فإن الموظف المشمول باللائحة يُحرم من العلاوة السنوية، إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية، وكذلك الغياب بدون عذر مددًا تزيد على ١٥ يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة.

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