بعد استفزاز البليهي .. الانضباط تكشف عقوبة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم النادي الأهلي 105 آلاف ريال، وذلك بعد قيام جمهوره بقذف 30 علبة مياه في مباراة الهلال، التي أُقيمت يوم 7 يناير في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الحساب الرسمي لـ القنوات الرياضية السعودية عبر تويتر: إن لجنة الانضباط قررت تغريم الأهلي 105 آلاف ريال ردًّا على تصرف جمهور الأهلي بقذف 30 علبة مياه تجاه المدافع علي البليهي لاعب الهلال الذي احتفل بطريقة استفزازية لجماهير الأهلي بعد إحرازه الهدف الثالث في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وكانت مباراة الهلال ضد الأهلي أُقيمت بالجولة الـ11 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري.

جدير بالذكر أن الهلال كان تأهل بالأمس إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الاتفاق بثنائية مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.

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