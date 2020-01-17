بعد استفزاز البليهي .. الانضباط تكشف عقوبة الأهلي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم النادي الأهلي 105 آلاف ريال، وذلك بعد قيام جمهوره بقذف 30 علبة مياه في مباراة الهلال، التي أُقيمت يوم 7 يناير في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الحساب الرسمي لـ القنوات الرياضية السعودية عبر تويتر: إن لجنة الانضباط قررت تغريم الأهلي 105 آلاف ريال ردًّا على تصرف جمهور الأهلي بقذف 30 علبة مياه تجاه المدافع علي البليهي لاعب الهلال الذي احتفل بطريقة استفزازية لجماهير الأهلي بعد إحرازه الهدف الثالث في شباك الحارس ياسر المسيليم.
وكانت مباراة الهلال ضد الأهلي أُقيمت بالجولة الـ11 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري.
جدير بالذكر أن الهلال كان تأهل بالأمس إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الاتفاق بثنائية مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.
#لجنة_الانضباط تغرم النادي #الأهلي (105,000) ألف؛ لقيام جمهوره بقذف 30 علبة مياه في مباراة #الهلال.#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/9S55AIohiP
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 17, 2020
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تطبيق النظام جميل
لكن ناقل الخبر ركز على البليهي متناسيا ان الجمهور رمى قوارير الماء على لاعبي الخلاب بعد تسجيل الهدف الاول
عقوبة في محلها
هدا الهلال مره يجيه اي عقوبه
يتم معاقبة الجمهور بعد استفزاز الاعب لهم وليش ما يتم معاقبة اللاعب لأنه سبب الشراره التي كان الجمهور يرد عليه بالمثل .للاسف لجنه متخبطه في القرار لكل فعل رد فعل مساوي ومعاكس في الاتجاه
هذا نادي الهلال الطفل المدلل
طيب يرمون ب علبه وحده وحده بوحده مو ٣٠علبه
أسد علي … الانضباط تبي لها إنضباط لكن الطاسة ضايعة . وفاقد الشي لا يعطيه .
اللاعب هو الذي أخطأ واستفز الجمهور يحتفل أمام الخصم ليش
لجنة الهلال وليس لجنة أنضباط
لجنة الهلال
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