بعد استفزاز البليهي .. الانضباط تكشف عقوبة الأهلي
قامت جماهير الأهلي بإلقاء عبوات المياه

بعد استفزاز البليهي .. الانضباط تكشف عقوبة الأهلي

2020/01/17
الساعة 8:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
9
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المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم النادي الأهلي 105 آلاف ريال، وذلك بعد قيام جمهوره بقذف 30 علبة مياه في مباراة الهلال، التي أُقيمت يوم 7 يناير في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الحساب الرسمي لـ القنوات الرياضية السعودية عبر تويتر: إن لجنة الانضباط قررت تغريم الأهلي 105 آلاف ريال ردًّا على تصرف جمهور الأهلي بقذف 30 علبة مياه تجاه المدافع علي البليهي لاعب الهلال الذي احتفل بطريقة استفزازية لجماهير الأهلي بعد إحرازه الهدف الثالث في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وكانت مباراة الهلال ضد الأهلي أُقيمت بالجولة الـ11 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري.

جدير بالذكر أن الهلال كان تأهل بالأمس إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الاتفاق بثنائية مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.

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hussin
ضيف
hussin

تطبيق النظام جميل
لكن ناقل الخبر ركز على البليهي متناسيا ان الجمهور رمى قوارير الماء على لاعبي الخلاب بعد تسجيل الهدف الاول
عقوبة في محلها

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4 ساعة
جاسم
ضيف
جاسم

هدا الهلال مره يجيه اي عقوبه

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6 ساعة
سالم المشهوري
ضيف
سالم المشهوري

يتم معاقبة الجمهور بعد استفزاز الاعب لهم وليش ما يتم معاقبة اللاعب لأنه سبب الشراره التي كان الجمهور يرد عليه بالمثل .للاسف لجنه متخبطه في القرار لكل فعل رد فعل مساوي ومعاكس في الاتجاه

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7 ساعة
talal
ضيف
talal

هذا نادي الهلال الطفل المدلل

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4 ساعة
نتبتب
ضيف
نتبتب

طيب يرمون ب علبه وحده وحده بوحده مو ٣٠علبه

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4 ساعة
محمد بن سالم
ضيف
محمد بن سالم

أسد علي … الانضباط تبي لها إنضباط لكن الطاسة ضايعة . وفاقد الشي لا يعطيه .

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7 ساعة
شعب سلمان
ضيف
شعب سلمان

اللاعب هو الذي أخطأ واستفز الجمهور يحتفل أمام الخصم ليش

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11 ساعة
أبو ماهر
ضيف
أبو ماهر

لجنة الهلال وليس لجنة أنضباط

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18 ساعة
أبو ماهر
ضيف
أبو ماهر

لجنة الهلال

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19 ساعة


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