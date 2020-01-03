بعد التعادل الإيجابي.. الفيصلي والهلال إلى الأشواط الإضافية

المواطن - مروة نبيل

خيّم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على نتيجة مباراة الفيصلي والهلال، المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

ويلعب الفيصلي والهلال- الآن- ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطمح كل منهما في تسجيل هدف قاتل في الأشواط الإضافية، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفيصلي والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث سجل محمد البريك الهدف الأول في الدقيقة 18، وسجل رولي بونيفاسيا التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 29.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الزعيم وتمكن من هز الشباك عند الدقيقة 63 من أحداث مباراة الفيصلي ضد الهلال عن طريق نجمه صالح الشهري، قبل أن يحرز محمد قاسم هدف التعادل عند الدقيقة 73.

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