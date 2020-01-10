بعد السقوط في جدة .. برشلونة يجد مدربه الجديد

المواطن - محمد سمعه

ستتجه إدارة برشلونة الإسباني، برئاسة جوزيب بارتوميو، خلال الفترة المقبلة، للبحث عن مدرب جديد للفريق الأول لكرة القدم، وذلك ليكون بديلًا للإسباني إرنستو فالفيردي الذي أصبحت أيامه معدودة مع البارشا.

وذكر موقع ESPN الرياضي نقلًا عن إذاعة RAC1 الكتالونية أن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة وأسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة سافرا إلى قطر اليوم الجمعة لمقابلة تشافي هيرنانديز نجم برشلونة الأسبق ومدرب نادي السد القطري الحالي للتفاوض معه حول تدريب الفريق الأول في برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأتى تحرك مجلس إدارة برشلونة بالتفاوض مع تشافي، وذلك بعد الغضب العارم الذي انتاب جماهير البارشا بعد الخروج من المنافسة على بطولة كأس السوبر الإسباني، عقب الخسارة بالأمس من نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 3- 2 في المباراة التي أُقيمت في دور نصف النهائي على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

يذكر أن تشافي نجم برشلونة الأسبق، قاد نادي السد لتحقيق المركز السادس في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أُقيمت في قطر.

وسبق لتشافي أن لعب مع برشلونة 767 مباراة من عام 1998 حتى عام 2015، كذلك مثل المنتخب الإسباني الأول في 133 مباراة.

وأشار “راديو كتالونيا” في وقت سابق إلى أن وضع فالفيردي حساس جدًّا، ليس بسبب الخسارة ضد أتلتيكو مدريد فقط، ولكن بسبب العديد من الأمور التي تراكمت، الأمر الذي قلص فرصه من البقاء مع برشلونة الإسباني.

وأوضح التقرير أن مجلس إدارة نادي برشلونة قرر عقد اجتماع، يوم الاثنين المقبل، من أجل حسم مصير فالفيردي خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة 19 مباراة في الدوري الإسباني الممتاز حتى الآن، نجح في الفوز 12 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 3 مواجهات.

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