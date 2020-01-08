بعد العليان .. الهلال يحدد ثاني صفقاته

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يُفكر في ضم الصفقة الثانية للفريق الهلالي، وذلك بعد ضم اللاعب مدالله العليان، لاعب وسط نادي التعاون، في يناير الجاري ولمدة ثلاثة مواسم.

وتردد في الآونة الأخيرة اسم اللاعب العراقي مهند علي، مهاجم نادي الدحيل القطري، من أجل الانضمام لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير إخبارية قالت: إن الهلال قرر التخلص من السوري عمر خربين في الميركاتو الشتوي؛ بسبب هبوط مستواه، إضافة إلى رغبة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في التعاقد مع مهند علي الذي قدم مستوى جيدًا مع المنتخب العراقي ببطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين الأخيرة التي أُقيمت في قطر.

ووفقًا لـ”البلاد” فإن إدارة الهلال أبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع مهند علي مع التفكير في أسماء أخرى لتدعيم خط الهجوم.

مهند علي يرغب في مغادرة الدحيل:

وقيل: إن مهند علي طلب من إدارة الدحيل القطري فسخ العقد بالتراضي في يناير؛ من أجل الانضمام لصفوف الفريق الهلالي.

تألق مع العراق:

وسجل مهند علي هدفًا واحدًا مع المنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، حيث ودع منتخب العراق البطولة من دور نصف النهائي، بالخسارة أمام المنتخب البحريني بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن مهند علي المُلقب بـ”ميمي” انضم إلى صفوف فريق الدحيل في صيف 2019 قادمًا من نادي الشرطة العراقي، ورغب في الرحيل عن الدحيل بسبب قلة المشاركة مع الفريق القطري.

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