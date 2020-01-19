بعد المسابقة الكبرى.. مسؤولو حواركم لـ”المواطن”: سندعم المواهب 

المواطن - شرف الروقي- الرياض

كرّم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الفائزين بجائزة مسابقة حواركم في موسمها الثاني، في مجالي الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، وذلك مساء أمس الأحد في مقر المركز بالرياض.

وقال رئيس مجلس أمناء مركز حواركم، الدكتور عبدالعزيز السبيل، في حديثه لـ”المواطن“: إن الصور الفوتوغرافية والأفلام القصيرة المشاركة في المسابقة أعطت دلالة على تميز وإبداع شباب وفتيات هذا الوطن، مشيرًا إلى أن المسابقة امتازت بحسن موضوعاتها وشمولية اهتماماتها وعظيم مخرجاتها.

وأوضح السبيل أن مركز الحوار سيستمر بمثل هذه المسابقات التي تعزز اللحمة الوطنية والحوار الحضاري والشخصية السعودية، موضحًا أن المركز تواصل مع الجهات والمؤسسات الفنية للاستفادة من هذه المواهب وتبنيّها، لنشر إبداعهم وإبراز قدراتهم ووعيهم الوطني فكريًّا وثقافيًّا.

من جهته، شدد أمين عام مركز الحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان، في تصريحات إلى “المواطن“، على حرص المركز على تنوع الوسائل والسبل التي يوصل فيها أهدافه إلى الجمهور العام، واكتشاف المواهب التي تساعد في إيصال رسالة المركز.

وذكر الفوزان أن المسابقة جاءت في موسمها الثاني لتعزز اللحمة الوطنية وتنمي قيم التسامح والتعايش التي أسسها هذا الكيان، مضيفًا أن الصور والأفلام المشاركة أصبحت ملكية للمركز، وأن المركز سيستثمرها لبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المختلفة، من أجل إيصال رسالة المركز للجمهور بشكل أوسع.

وأضاف أن المركز يسعى من وراء تنظيم المسابقة إلى تشجيع الشباب والناشطين في مجالات الإعلام الجديد على التفاعل مع مشروع الحوار الوطني، ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزّز الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي مثل التسامح والتعايش ونبذ التعصّب وتعزيز اللحمة الوطنية ونشر ثقافة الحوار وتعزيزها في المجتمع.

وبلغ عدد الأعمال المشاركة في المسابقة 164 عملًا، شملت 77 فيلمًا قصيرًا و87 صورة فوتوغرافية، وتم استبعاد 101 عمل من قبل لجنة التحكيم لعدم مطابقتها للشروط، فيما تنافس 33 عملًا في مسار الأفلام القصيرة، و30 عملًا في مسار الصور الفوتوغرافية.

وبلغت قيمة جوائز المسابقة 250 ألف ريال، وكان موضوع تعزيز الشخصية السعودية هو الأعلى مشاركة، يليه موضوع التعايش، في حين حل ثالثًا موضوع التلاحم الوطني، أما الحوار الحضاري فجاء رابعًا.

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