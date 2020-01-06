بعد المملكة وروسيا .. أمريكا ثالث أكبر مصدر للنفط لأول مرة

المواطن - متابعة

أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر مُصدر للنفط في العالم لأول مرة بصادرات تبلغ 4.46 مليون برميل يومياً، تم تسجيلها الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخها

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمبادرة المشتركة للبيانات النفطية “جودي”، في بيان، إلى أن السعودية تتصدر كبار مُصدري النفط في العالم بـ7.06 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي، تليها روسيا بـ5.42 مليون برميل يومياً.

وبذلك تفوقت الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، على العراق وكندا والإمارات ونيجيريا والكويت، وهي من أعرق منتجي ومُصدري الخام في العالم.

وقفزت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الأسبوع الماضي 100 في المائة “2.23 مليون برميل يومياً” مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من عام 2018 “الأسبوع المنتهي 28 ديسمبر 2018” البالغة 2.24 مليون برميل يومياً، ما يعني تضاعفها خلال عام.

وجاءت القفزة في الصادرات الأمريكية من النفط الخام في ظل تسجيل إنتاجها مستوى قياسياً عند 12.9 مليون برميل يومياً تتصدر به كبار منتجي العالم من الخام.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت الولايات المتحدة أدنى صافي واردات بنحو 1.9 مليون برميل يومياً، في ظل بلوغ الصادرات 4.46 مليون برميل يومياً، مقابل واردات بنحو 6.4 مليون برميل يومياً.

وفي التفاصيل، تُصدر 13 دولة حول العالم أكثر من مليون برميل يومياً لكل منها، بإجمالي 36.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام. فيما تتصدر السعودية دول العالم في تصدير النفط بمتوسط 7.06 مليون برميل يومياً، تليها روسيا بمتوسط 5.42 مليون برميل يومياً.

تابعنا على تواصل معنا على