بعد المونديال.. الجوهرة يجمع النصر والريال أبطالًا للسوبر

المواطن - مروة نبيل

نجح فريقا النصر وريال مدريد في الفوز بلقبي كأس السوبر السعودي والإسباني، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على مقطع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراتي كأس السوبر السعودي والإسباني، واحتفالات النصر وريال مدريد بالتتويج بالكأس.

وعلق حساب النصر على الفيديو قائلًا: “في الشهر الذي التقى النصر وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2000.. العالمي والملكي يجمعهم ملعب الجوهرة في جدة متوّجين أبطالًا للسوبر السعودي والإسباني”.

في الشهر الذي التقى #النصر_ريال_مدريد في كأس العالم للأندية 2000م 🌎#العالمي 🇸🇦 و الملكي 🇪🇸

يجمعهم ملعب الجوهرة في جدة

متوّجين أبطالاً للسوبر السعودي والإسباني 🏆💛#معاك_يانصر pic.twitter.com/e6lM7EvXGz — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 13, 2020

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلقب السوبر السعودي بعد فوزه على التعاون بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 4، عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

وحصد ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني بالشكل الجديد للبطولة بمشاركة 4 فرق، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعدما خيم التعادل السلبي على اللقاء.

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