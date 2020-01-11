بعد الوسم الساخر .. الهلال يرد وإزاحة النصر تُشعل الدوري

المواطن - محمد سمعه

أشعل فوز الهلال، اليوم السبت، على الوحدة واستعادته لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المنافسة على اللقب مع نادي النصر، خاصة أن الفريق الهلالي يتصدر حاليًّا برصيد 30 نقطة، وهو نفس رصيد النقاط للنصر لكن الهلال متفوق بفارق الأهداف.

ورد نادي الهلال بفوزه على الوحدة، على الوسم الساخر الذي كان دُشن عبر تويتر يوم 27 ديسمبر الماضي بعد تعادل الهلال مع الحزم وتراجعه للمركز السادس وقتها في جدول الترتيب.

وكان الكاتب شويش الفهد بجانب الإعلامي عبدالعزيز المريسل المعروفين بميولهما للنصر شاركا في الوسم عبر تويتر وسخرا وقتها من تراجع الهلال بالمركز السادس، ليرد بطل آسيا بفوزه على العدالة والأهلي ثم الوحدة بالترتيب ويتبقى له مباراة مؤجلة ضد الفيصلي من أجل الانفراد بصدارة الدوري السعودي.

وأصبح جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباراة الهلال والوحدة، حيث يتواجد الهلال أولًا ثم النصر ثانيًا برصيد 30 نقطة، وجاء الرائد في المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد الفوز على الفيصلي اليوم بهدف نظيف، بينما جاء فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وذلك بعد الفوز على الفتح بالجولة الرابعة عشرة.

النصر لن يقف ساكنًا:

وبالطبع فإن نادي النصر لن يقف ساكنًا وسيحاول الفوز بكل مبارياته والحرص على عدم فقدان أي نقطة أمام الهلال.

مباراة واحدة باقية بالجولة الـ14:

وبعد نهاية مباراة الهلال والوحدة، تتبقى فقط مباراة الأهلي وأبها في الجولة الرابعة عشرة، حيث تُقام بعد غد الاثنين على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ويسعى الراقي من خلال هذه المباراة إلى الفوز، وذلك من أجل الصعود إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

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