بعد انفصالها.. ريهانا تظهر مع هذا المغني

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

بعد ساعات من خبر انفصال المغنية الأمريكية المولودة في باربادوس رِيهانا عن الملياردير، حسن جميل ظهرت مع مغني الراب ASAP روكي.

وكانت أفادت تقارير أمريكية، أنه رغم تداول إشاعات انفصال الثنائي منذ أشهر، إلا أنه تم تأكيد ذلك أمس رسميًّا دون إعطاء أي تفاصيل إضافية حول تاريخ الانفصال أو أسبابه أو من بادر إليه.

والتقط أحد المعجبين لقطات للمغنية ريهانا مع روكي خلف الكواليس في حدث حفل Yams Day في مدينة نيويورك، وفقًا لموقع In Touch.

ويُقام هذا الحدث كل عام منذ عام 2016 تكريمًا لـ ASAP Yams، المؤسس الراحل لجماعة الهيب هوب التي حصل منها ASAP Rocky على اسمه، وتذهب أرباحه لمؤسسة Always Strive and Prosper، التي تقوم بتثقيف الشباب حول قضايا تعاطي المخدرات.

وكان سلوك ريهانا وروكي كافيًا لإشعال الشائعات بأن ما بينهما أكثر من مجرد علاقة صداقة، لاسيما بالنظر إلى ظهورهما معًا في عام 2019 في أكثر من مناسبة.

وكانت آخر مرة تحدثت فيها ريهانا عن علاقتها بحسب جميل في يونيو الماضي، وأكدت أن فكرة الزواج مطروحة وأنها واقعة في الحب، لتظهر شائعات بعد بضعة أشهر تفيد بانفصالها.

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