بعد تسجيل هدفين.. هل يواصل الأهلي عادته ضد أبها؟

المواطن - مروة نبيل

نجح الراقي في إنهاء الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد أبها بالتقدم بهدفين مقابل هدف، ويسعى لمواصلة تألقه وحصد الثلاث نقاط.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مباراة الأهلي ضد أبها ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تحقيق الفوز في المباريات التي يُسجل فيها هدفين على الأقل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وتمكن الأهلي من الفوز في 32 مرة في آخر 33 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري السعودي للمحترفين، عندما كان يسجل ثنائية على الأقل، فيما فاز مرتين فقط حينما أحرز أقل من هدفين خلال آخر 21 لقاء.

الأهلي ضد أبها:

وتقدم الراقي أولًا في مباراة الأهلي ضد أبها عن طريق دجانيني في الدقيقة 20، قبل أن يسجل أندرياتسيما التعادل برأسية مميزة في الدقيقة 26، وأحرز عمر السومة هدف التقدم من ركلة جزاء عند الدقيقة 35.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز ضد أبها اليوم، للتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع المستوى مؤخرًا.

وقبل مباراة الأهلي ضد أبها اليوم، يملك الفريقان 23 نقطة من 13 مباراة، حيث يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز الخامس.

تابعنا على تواصل معنا على