بعد تعاقده مع التعاون.. الهلاليون يودعون كادش على تويتر

المواطن - الرياض

تصدر هشتاق “#حسن_كادش “، قائمة الأكثر تداولاً بموقع التدوينات القصيرة تويتر، في المملكة، وذلك بعدما أعلن نادي التعاون عن تعاقده مع لاعب الهلال الأسبق حسن كادش، حيث أخذ المغردون يهنئون اللاعب بناديه الجديد، بينما كان الهلاليون يودعونه ويشكرونه على فترة تمثيله لهم.

ونشر نادي التعاون تغريدة على حسابه قال فيها: “كادش تعاوني، أنهت إدارة النادي رسمياً إجراءات ضم لاعب الهلال حسن كادش لمدة 3 مواسم ونصف، كان ذلك بمقر النادي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة علي الشايعي واللاعب”.

وقال نادي الهلال: “حسن كادش ينتقل إلى التعاون، والهلال يقدم شكره له على ما قدمه من جهود خلال فترة تمثيله”.

وغرد كادش هو الآخر على حسابه بتويتر، موجهاً شكره لإدارة الهلال التي منحته هذه الفرصة، فقال: “أشكر إدارة نادي الهلال وعلى رأسها الأستاذ فهد بن نافل، على إتاحة الفرصة لي بالانتقال لنادي التعاون، وأشكر الجماهير الهلالية على دعمها لي طوال فترة تمثيلي للنادي”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “كما أشكر إدارة نادي التعاون ممثلة برئيس النادي الأستاذ محمد القاسم ، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن جمهور التعاون”.

بينما كشف الصحفي عبد الله الحنيان عن تفاصيل الصفقة قائلاً: “صفقة شراء المدة المتبقية من عقد مدالله العليان، جاءت مقابل انتقال حسن كادش للتعاون فقط”.

وقال المشجع الهلالي ناصر أبو يوسف: “كل الشكر لك كابتن حسن كادش، قضيت سنوات جميلة مع الهلال وتوجتها بما يحلم به كل لاعب كرة قدم، أن يحمل هذه المزيونة حتى لو اعتزلت بعدها فلن يضيرك، كل التوفيق لك مع ناديك الجديد وستضيف لهم من خبراتك فالهلال مصنع النجوم”.

وغرد حساب باسم هلالي عالميتي قائلاً: “جمهور الهلال سيقف خلفك حتى وإن لم تكن في الهلال، سنقف خلفك وندعمك، أنت مكسب لنادي التعاون، الجماهير الهلالية ستبقى خلفك يا كادش”.

وقال أبو يزيد: “شكراً لك كادش تمثيل الهلال وإن لم تكن في المستوى المرضي للزعيم، وقد حمل كأس آسيا مع الهلال والذي يحلم به أندية تعتبر نفسها من الأندية الكبيرة”.

بينما قال نواف الغامدي: “كادش لاعب كبير من يوم كان بالاتفاق راح الهلال واتدمر واثق بيرجع لمستواه مع التعاون”.

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