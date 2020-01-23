بعد تعيين أمناء لتصفية الشركة.. ماذا تعرف عن سعودي أوجيه ؟

المواطن - الرياض

قررت المحكمة التجارية في الرياض تعيين أمناء لتصفية شركة سعودي أوجيه والعمل على تسريع إجراءات التصفية، وفقاً لمهمات وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس.

وبحسب قرارات محكمة التنفيذ بلغت الموجودات النقدية للشركة 83 مليوناً، في حين تبلغ مطالبات الدائنين نحو 21 مليار ريال تخص 6 آلاف طلب تنفيذ، بحسب ما ذكرت عكاظ.

وتقدم “المواطن” فيما يلي أبرز المعلومات عن شركة سعودي أوجيه متعددة النشاطات.

سعودي أوجيه شركة متعددة النشاطات أسست سنة 1978، وبدأت كشركة مقاولات وأشغال عامة قبل أن تطور نشاطها ليشمل الاتصالات، والطباعة، والعقار، وخدمات الكمبيوتر. مملوكة لعائلة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري وقد بلغت إيراداتها سنة 2010 ثمانية مليارات دولار.

وفي أواخر سبعينيات القرن العشرين أشترى رفيق الحريري شركة أوجيه الفرنسية ودمجها في شركته ليصبح اسمها سعودي أوجيه، وأصبحت الشركة من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي، واتسع نطاق أعماله ليشمل شبكة من البنوك والشركات في المملكة ولبنان إضافة إلى شركات للتأمين والنشر والصناعات الخفيفة.

وأعلنت شركة سعودي أوجيه في تعميم على موظفيها أن يوم الاثنين 31 يوليو 2017م سيكون آخر يوم عمل في الشركة حيث أن الشركة ستغلق أبوابها وذلك بعد الإفلاس الذي عانت منه والذي يرجّح خبراء اقتصاديون سببه غياب الحوكمة والشفافية .

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