بعد تقارير الوجبات الدسمة.. ريهانا تطرح Rihannazine 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

طرحت ريهانا عددًا من الأفكار في الآونة الأخيرة، وأحدثها هو تعاونها مع المجلة البريطانية i-D، حيث تتعاون لإطلاق عددًا خاصًا بها يأتي باسم Rihannazine، وفيه مجموعة مختارة من المقابلات مع المغنية البربادوسية.

ويسلط المشروع الضوء على الزعماء البارزين والناشطين الذين يعيدون تشكيل المجتمعات بشكل تدريجي عبر الأزياء والموسيقى والفن، مما يخلق مستقبلًا أكثر شمولًا وتنوعًا.

وتشمل Rihannazine عدة مقابلات مع ريكو ناستي، كيليلا، يونغ م. أ، المؤلف روكسان غاي، سكايلر ديجينز، ومؤسسة MeToo تارانا بيرك، بيلا وجيجي حديد، وغيرهم من المشاهير.

وعدد Rihannazine متاح على الإنترنت الآن وسيتم إصداره كمجلة محدودة العدد احتفالا بالذكرى الأربعين لتأسيس مجلة i-D.

ويبدو أن ريهانا من خلال Rihannazine تتوسع في أعمال الطباعة والتحرير، ففي عام 2019 أصدرت كتابها المؤلف من 504 صفحات، والذي حمل عنواناً باسمها، كما قيل إنها باعت فيلمًا وثائقيًا إلى أمازون مقابل 25 مليون دولار.

وخضعت مطربة الهيب هوب، الأكثر دخلاً في العالم، لجلسة تصوير مع مجلة i-D ارتدت فيها جميع أزيائها باللون الأسود، في إشارة منها للدمج الجديد بين عالم الموضة والموسيقى.

وكانت انفصلت ريهانا بشكل نهائي عن حسن جميل، بعد 3 سنوات من المواعدة، وأفادت تقارير نقلًا عن مصادر خاصة مقربة من المغنية، أن أحد الأسباب وراء ذلك هو رغبة جميل في أن تتناول ريهانا وجبات أكثر لزيادة وزنها.

ولفتت التقارير إلى أن وزن مغنية الهيب هوب زاد من 125 رطلاً إلى 200 رطل في السنوات الثلاث الماضية.

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