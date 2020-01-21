بعد رحيل الحدادي.. هل اقترب الاتفاق من ضم أزارو؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نادي الاتفاق في طريقه لحسم صفقة المغربي وليد أزارو، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق أن أعلن النادي الأهلي المصري عن تلقيه عرضًا من إدارة الاتفاق لضم وليد أزارو على سبيل الإعارة، مع وجود بند يُتيح التعاقد معه بشكل نهائي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وأعلن نادي الاتفاق اليوم عن رحيله مدافعه أسامة الحدادي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، الأمر الذي يُثير التكهنات حول اقترابه من حسم صفقة أزارو وتسجيله في قائمته بدلًا من النجم التونسي.

ويرغب النادي الأهلي في رحيل مهاجمه المغربي أزارو خلال الفترة الحالية، بعد نجاحه في التعاقد مؤخرًا مع النجم السنغالي أليو بادجي لمدة 4 مواسم ونصف.

وتسعى إدارة نادي الاتفاق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ للظهور بشكل جيد وتحسين النتائج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مواجهتين، والخسارة في 7 لقاءات.

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