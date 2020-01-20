بعد فوز Barcelona .. ميسي ينقذ سيتين في أول الاختبارات

المواطن - محمد سمعه

أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي Barcelona، المدرب الجديد للفريق، الإسباني كيكي سيتين وذلك بعد إحرازه هدف الفوز في شباك نادي غرناطة أمس الأحد، وذلك خلال لقاء الفريقين بالجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وكان ليو ميسي سجل هدف الفوز لـ Barcelona في شباك نادي غرناطة عند حلول الدقيقة السادسة والسبعين من عمر المباراة.

واعترف كيكي سيتين المدير الفني لفريق Barcelona بأن ميسي أنقذه خلال مباراة غرناطة، ليجعل المدرب الجديد محققًا للفوز الأول في أول مباراة يخوضها كمدرب للنادي الكتالوني.

وأضاف سيتين: Barcelona لعب مباراة مميزة ضد غرناطة والفريق الضيف لم يخلق أي فرصة هجومية علينا، وسعدت للغاية لأن كل ما قولته للاعبي البارشا تحقق.

وبعد فوز Barcelona، أصبح رصيد النادي الكتالوني 43 نقطة في المركز الأول في ترتيب أندية الدوري الإسباني، وهو نفس رصيد نادي ريال مدريد من النقاط لكن البارشا متفوق بفارق الأهداف.

جدير بالذكر أن مباراة Barcelona ضد غرناطة أُقيمت أمس الأحد على ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني في برشلونة.

وقبل مباراة Barcelona وغرناطة، كان مجلس إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوزيب بارتوميو قرر إقالة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي من تدريب البارشا بعد الخسارة ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في التاسع من يناير الجاري، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وسيواجه Barcelona، نادي فالنسيا في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل الموافق الخامس والعشرين من يناير على ملعب الميستايا معقل نادي فالنسيا، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

ويطمح نادي Barcelona خلال عام 2020 للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، والغائبة عن خزائنه منذ عام 2015، حيث تُوج وقتها باللقب على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي.

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