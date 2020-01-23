بعد مكافأة هيئة الرياضة .. هدية ثانية للأخضر بعد التأهل

المواطن - محمد سمعه

تلقى المنتخب السعودي الأولمبي ثاني هدية له، وذلك بعد أن تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على المنتخب الأوزبكي أمس الأربعاء في دور نصف النهائي بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إن الأخضر سيشارك في بطولة دولية ودية تُقام في فرنسا، حيث يشارك بها مجموعة من المنتخبات الأولمبية المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

أفضل إعداد للمحفل الدولي

وتأتي هذه البطولة كأفضل هدية للأخضر لمواجهة العديد من المدارس الكروية، وذلك قبل خوض غمار المنافسة في أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن مكافأة نجوم المنتخب السعودي الأولمبي، وذلك بعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز على منتخب أوزبكستان أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

200 ألف ريال مكافأة لكل لاعب

ونشر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر تغريدة قالت: “سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه بتقديم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي (تحت 23 عامًا)؛ تقديرًا لأدائهم المميز بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020، وتحفيزًا لهم قبل المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا”. وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا يوم الأحد المقبل 26 يناير في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة.

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