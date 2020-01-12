بعد نعيه السلطان قابوس بساعات.. وفاة علي الغرير بسكتة قلبية

المواطن - سعد البحيري

توفي الفنان البحريني علي الغرير والمعروف بـ طفاش إثر سكتة قلبية اليوم فيما بادر العديد من محبيه ومتابعيه بنعيه ورثائه بكلمات مؤثرة عبر موقع تويتر.

في البداية قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل : “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الفنان علي الغرير منذ قليل لا أعرفه إلا باسم طفاش فأبنائي مدمنون هذه الشخصية الجميلة الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى”.

أما يوسف العربي فقال : “إنا لله وإنا إليه راجعون.. كل نفس ذائقة الموت.. وفاة الفنان علي الغرير جراء سكتة قلبية ألمت به قبل قليل. الله يرحمك يا بو خالد ويجعل مثواك الجنة”.

وكان علي الغرير نعى السلطان قابوس بن سعيد أمس إثر الإعلان عن وفاته بكلمات مؤثرة عبر حسابه على انستقرام ما جعل العديد من المغردين يعيدون تداول هذه الكلمات.

ونشر علي الغرير أمس صورة لسلطان قابوس وعلق عليها بالقول: “عظم الله أجوركم يا أهل عمان والخليج الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

والمعروف أن علي الغرير هو ممثل بحريني من مواليد 30 سبتمبر 1968 يعد من أبرز الفنانين في البحرين وفي منطقة الخليج العربي، حيث عرفه الجمهور الخليجي من خلال الأدوار الكوميدية ومع ذلك فإنه كان يستطيع أن يلعب العديد من الأدوار المختلفة.

اشتهر علي الغرير بدور طفاش الذي أداه في مسلسل سوالف طفاش جزيرة الهلامايا عام 2016 ومسلسل طفاش والأربعين حرامي عام 2017 بمشاركة خليل الرميثي، أحمد عيسى، عبداة الله وليد، سلوى بخيت، نورة البلوشي.

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