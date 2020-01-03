بعد هلاك قاسم سليماني .. خامنئي يترأس مجلس الأمن القومي

المواطن - متابعة

اعترفت إيران رسميًا بهلاك قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني الذي لقى حتفه في غارة أمريكية في بغداد رفقة نائب رئيس قوات الحشد الشعبي الطائفية أبو فهد المهندس.

ونعى خامنئي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، سليماني، وأعلن الحداد الرسمي ثلاثة أيام وتوعد بالانتقام لمقتل الرأس المدبرة لعمليات الإرهاب في المنطقة.

وترأس خامنئي للمرة الأولى اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني لبحث الرد على مقتل قاسمي.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن مقتل قاسم سليماني هو تصعيد خطير للغاية محملًا الولايات المتحدة المسؤولية.

وكان البنتاغون أعلن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على يد قوات الجيش الأمريكي في بغداد.

والمعروف أن قاسم سليماني مصنف على قائمة الشخصيات الإرهابية الأمريكية ومن الشخصيات التي سببت الدمار والخراب في الدول العربية نتيجة دوره الداعم للحركات الطائفية سواء في العراق أو سوريا أو اليمن ولبنان.

ويقف قاسم سليماني وراء الاعتداء الأخير على السفارة الأمريكية في بغداد حيث أوعز إلى قوات الحشد الشعبي الطائفية الموالية لطهران باقتحام السفارة ومحاولة إحراقها.

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