بفوزه على القادسية .. الباطن يتصدر دوري الدرجة الأولى

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أنهى نادي الباطن الدور الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى متصدرًا بـ38 نقطة؛ بفوزه اليوم على ضيفه القادسية بهدف مقابل لا شيء، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الباطن بمحافظة حفر الباطن، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة.

وكان اللاعب خليفة الدوسري لاعب القادسية سجل هدف الفوز للباطن بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

وبعد نهاية الدور الأول حل نادي العين وصيفًا بـ37 نقطة، وبقي القادسية في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

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