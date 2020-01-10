بقاء إدواردو وغوميز هدف إدارة الهلال

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لتجديد عقدي البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي بافيتيمي غوميز خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تُجدد إدارة نادي الهلال عقدي إدواردو وغوميز لمدة موسم إضافي لضمان استمرارهما في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن عقديهما سينتهي بنهاية منافسات الموسم الحالي، وذلك وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

ويُعد الثنائي إدواردو وغوميز من أفضل اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقدما أداء مميزًا العام الماضي، حيث ساهما في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتألق غوميز مع الهلال الموسم الرياضي الماضي، وحصد جائزتي أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2019، وهداف البطولة، فيما يتربع إدواردو على عرش صدارة الهدافين الأجانب في تاريخ الزعيم، وتوج بالكرة البرونزية في مونديال الأندية.

تابعنا على تواصل معنا على