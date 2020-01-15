بكلمة واحدة .. الهلال يحسم مصير البليهي

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن القرار الأخير من إدارة نادي الهلال حول تجديد عقد المدافع علي البليهي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال المريسل عبر حسابه في تويتر: تم الاتفاق بين الهلال وأحد أفضل المدافعين بالدوري السعودي، الكابتن علي البليهي، والمفروض يتم الإعلان الليلة أو غدًا، عاد مدري إذا هالتغريدة بتخليهم يأجلون الإعلان، الله أعلم، المهم اتفقوا.

وتابع المريسل: مبروك للهلال نجاحه بالتجديد مع البطل علي.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إن علي البليهي رفض العرض الذي قدمته إدارة الهلال، إلا أنه يرغب في الاستمرار بصفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ مع تقديره ماليًّا بشكل مناسب، لما يُقدمه مع الزعيم خلال الفترة الأخيرة.

وتألق علي البليهي، صاحب الـ30 عامًا، خلال الفترة الماضية، خاصة في بطولتي دوري أبطال آسيا 2019 وكأس العالم للأندية مع نادي الهلال، كما شارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا 2018.

وكان علي البليهي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يونيو عام 2017، قادمًا من صفوف الفتح وينتهي تعاقده مع الزعيم بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

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