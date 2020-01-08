بلمسة جمالية .. إيسكو يُمزق شباك فالنسيا بثاني الأهداف
بكأس السوبر الإسباني

بلمسة جمالية .. إيسكو يُمزق شباك فالنسيا بثاني الأهداف

2020/01/08
الساعة 11:01 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم الإسباني إيسكو، لاعب ريال مدريد، من إحراز الهدف الثاني للنادي الملكي عند حلول الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وارتدت الكرة من دفاع فالنسيا بعد تصويبة لوكا مودريتش، ليتسلم إيسكو الكرة على صدره ويسددها بمنتهى السهولة على يمين حارس فالنسيا الذي وقف مشاهدًا للكرة وهي تتهادى داخل مرماه.

وكان الألماني توني كروس سجل الهدف الأول لنادي ريال مدريد من ركلة ركنية مخادعة في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتُقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وسيواجه الفائز من مباراة Real madrid Vs Valencia، الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي تنطلق غدًا في دور الأربعة بالسوبر الإسباني، في المباراة النهائية للبطولة التي تُقام يوم الأحد المقبل.

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