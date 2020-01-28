بمشاركة أمرابط.. النصر يستعد لمواجهة ضمك

المواطن – مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره ضمك.

وبدأ مران النصر اليوم بالجوانب اللياقية، وأجرى اللاعبون تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الحصة التدريبية بمناورة كروية.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، اليوم، مشاركة المغربي نور الدين أمرابط بعدما غاب عن المران مؤخرًا؛ لتواجده في عيادة النادي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها ضد الاتفاق.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره ضمك، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فيما يتذيل ضمك الترتيب برصيد 9 نقاط.