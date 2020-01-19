بمشاركة أوفيني والبدري.. الاتحاد يستعد لمواجهة العدالة

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد العدالة.

وشهدت تدريبات الاتحاد الجماعية، اليوم، مشاركة الثنائي الجديد برونو أوفيني والتونسي أنيس البدري للمرة الأولى، بعد انضمامهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وحرص اللاعبون على الترحيب بهم.

وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي هينك تين كات خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم على رفع المخزون اللياقي للاعبين وتقوية العضلات.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره العدالة، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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