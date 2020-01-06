بمشاركة إبراهيموفيتش.. التعادل يحسم مباراة ميلان ضد سامبدوريا
ضمن منافسات الجولة الـ18

بمشاركة إبراهيموفيتش.. التعادل يحسم مباراة ميلان ضد سامبدوريا

2020/01/06
الساعة 9:35 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ميلان ضد سامبدوريا التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “سان سيرو” ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ميلان ضد سامبدوريا:

وشهدت مباراة ميلان ضد سامبدوريا اليوم مشاركة النجم زلاتان إبراهيموفيتش كبديل عند الدقيقة 55، وحظي المهاجم السويدي باستقبال حافل من الجماهير في المدرجات.

وبدأت مباراة ميلان ضد سامبدوريا بشكل سريع وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، ولكن دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

وكانت الجماهير تأمل في أن ينجح إبراهيموفيتش في تسجيل هدف بعد مشاركته، إلا أنه فشل في هز الشباك، بعد ظهور الفريق الضيف بمستوى دفاعي مميز، لتنتهي مباراة ميلان ضد سامبدوريا بالتعادل بدون أهداف.

وتُعد مباراة ميلان ضد سامبدوريا اليوم هي المواجهة الثالثة على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم التي يفشل الروسونيري في هز الشباك فيها، حيث تعادل سلبيًّا مع ساسولو، وسقط بخماسية دون رد أمام أتلانتا.

وبعد مباراة ميلان ضد سامبدوريا اليوم، رفع الروسونيري رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما وصل رصيد الفريق الضيف إلى 16 نقطة في المركز الـ16.

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