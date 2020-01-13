بمشاركة القرني والشنقيطي.. الاتحاد يستعد لأولمبيك آسفي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تحت قيادة مدربه الهولندي هينك تين كات، استعداداته، اليوم الاثنين، لمباراة أولمبيك آسفي المقبلة.

وتركز مران الاتحاد اليوم على الجانب الفني، ووزع الجهاز الفني لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى مجموعات لتطبيق جملة من التعليمات الفنية خلال الحصة التدريبية.

وشهد مران الاتحاد الجماعي اليوم مشاركة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، حارس المرمى فواز القرني ومهند الشنقيطي، وذلك بعد تجاوزهما للعارض الصحي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره أولمبيك آسفي ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز على أولمبيك آسفي؛ لمصالحة الجماهير بعد تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

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