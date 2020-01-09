بهدف قاتل.. الأخضر يفوز على اليابان ويتصدر مجموعته

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد اليابان التي أُقيمت على ملعب تاماسات في بانكوك، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

السعودية ضد اليابان

وبدأت مباراة السعودية ضد اليابان بشكل سريع من المنتخبين، وحاول كل منهما هز الشباك مبكرًا، إلا أن محاولاتهما لم تنجح، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المواجهة الآسيوية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد اليابان اليوم، تمكن نجم الأخضر، أيمن الخليف من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 48، قبل أن ينجح الساموراي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 56.

ونجح عبدالرحمن غريب في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 88، لتنتهي مباراة السعودية ضد اليابان بفوز الأخضر في بداية مشواره بالبطولة الآسيوية، وحصده لثلاث نقاط هامة.

وبعد مباراة السعودية ضد اليابان اليوم، تصدر الأخضر الأولمبي ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 3 نقاط، ثم منتخبا سوريا وقطر برصيد نقطة لكل منهما، وتذيل منتخب اليابان الترتيب بدون نقاط.

يُذكر أن تايلاند تحتضن منافسات بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

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