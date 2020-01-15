بهدف قاتل.. الأخضر يفوز على سوريا ويتأهل متصدر

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد سوريا التي أُقيمت على ملعب تاماسات في بانكوك ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بفوز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد.

السعودية ضد سوريا

وحاول لاعبو الأخضر هز الشباك طوال الشوط الأول من مباراة السعودية ضد سوريا ولكن لم تنجح محاولاتهم، وسط دفاع قوي من لاعبي نسور قاسيون، ليُخيم التعادل السلبي أحداثه.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد سوريا اليوم، كثف لاعبو الأخضر هجومهم بحثًا عن تسجيل هدف قاتل وخطف الثلاث نقاط.

ونجح النجم فراس البريكان في هز شباك نسور قاسيون بهدف قاتل عند الدقيقة 80، لتنتهي مباراة السعودية ضد سوريا بفوز الأخضر بهدف نظيف وتصدر المجموعة الثانية.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

وبعد مباراة السعودية ضد سوريا اليوم، رفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط ليضمن التأهل إلى الدور التالي بعد تصدر المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأولمبي نظيره التايلاندي في الدور المقبل من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

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