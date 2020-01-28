بهدف قاتل.. الأهلي إلى مجموعات دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بتحقيق الراقي لفوز قاتل؛ ليخطف بطاقة التأهل.

وبدأت مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” بشكل سريع من الفريقين؛ أملًا في هز الشباك مبكرًا.

وسيطر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراقي على الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه اليوم، وأضاع يوسف بلايلي فرصة هز الشباك، ومرت تسديدته فوق العارضة، ليُخيم التعادل السلبي على أحداثه.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد استقلال دوشنبه استمرت محاولات الراقي لتسجيل الهدف الأول، وأجبروا الفريق الضيف على التراجع للدفاع، والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ونجح الجزائري يوسف بلايلي في هز الشباك عند الدقيقة 91 من ركلة جزاء، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وسيتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

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