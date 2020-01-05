بهدف نظيف.. بدلاء الريدز يحسمون مباراة ليفربول ضد إيفرتون

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ليفربول ضد إيفرتون التي أُقيمت، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوز فريق الريدز بهدف دون رد.

ليفربول ضد إيفرتون:

ودفع مدرب الريدز، يورجن كلون بالعديد من اللاعبين البدلاء في مباراة ليفربول ضد إيفرتون وأراح الأساسيين، حيث تواجد الثنائي الدفاعي ناثانيل فيليبس وجوميز، ولعب الظهيران نيكو ويليامز وجيمس ميلنر.

وتواجد في تشكيلة الريدز الأساسية لمباراة ليفربول ضد إيفرتون أيضًا، كل من؛ آدم لالانا، بيدرو تشيفيريلا، هرفي إليوت، كيرتيس جونز، وديفوك أوريجي، بالإضافة إلى الوافد الجديد الياباني تاكومي مينامينو.

وبدأت مباراة ليفربول ضد إيفرتون بشكل سريع، وأهدر الفريق الضيف فرصة هز الشباك في الدقيقة السادسة، وغادر ميلنر مبكرًا بسبب الإصابة، وشارك ياسر العروسي بدلًا منه.

وتألق حارس المرمى أدريان وأبعد رأسية هولجيت في الدقيقة 13، قبل أن يبعد حارس الضيوف جوردان بيكفورد تمريرة بينية مميزة قبل أن تصل إلى أوريجي، وفشل مينامينو في التعامل بشكل جيد مع تمريرة من أوريجي في الدقيقة 34.

وكاد الريدز أن يهز الشباك في مباراة ليفربول ضد إيفرتون عند الدقيقة 41، عن طريق أوريجي، إلا أن حارس المرمى تألق وأبعد الكرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

هدف الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، بدأ الفريق الضيف في مباراة ليفربول ضد إيفرتون بشكل هجومي، وأهدر شنايدرلين فرصة هز الشباك في الدقيقة 48، وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث اللقاء، ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

وتمكن الريدز من هز الشباك عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة ليفربول ضد إيفرتون عن طريق كيرتيس جونز، وكاد أن يُسجل تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 73، ولكن بيكفورد واصل تألقه، وأبعد الكرة إلى ركنية.

وسيطر لاعبو الريدز على الدقائق المتبقية، لتنتهي مباراة ليفربول ضد إيفرتون بفوزه بهدف دون رد، وتأهله إلى رابع أدوار بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم.

تابعنا على تواصل معنا على