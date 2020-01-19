بوتين: لم نفقد الأمل في حل الصراع الليبي

المواطن - متابعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إنه يأمل في أن تحقق قمة برلين بشأن ليبيا مزيدًا من التقدم وأن تكون جهود موسكو من أجل السلام قد أثمرت نتائج أولية.

وقال بوتين قبل اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش القمة لم نفقد الأمل في استمرار الحوار وحل الصراع.

وأضاف بوتين أن روسيا وتركيا اتخذتا خطوة جيدة جدًا من خلال حث الأطراف الليبية على وقف القتال مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الكبرى توقفت إثر ذلك هناك.

وتواجه قمة برلين مأزقًا في إعادة الأمور إلى نصابها في ليبيا حيث تسبب التدخل التركي العسكري لدعم حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي إلى تصاعد حدة القتال واستمرار أعمال العنف.

ولاقى إرسال تركيا مرتزقة للحرب في ليبيا استهجان الكثير من الدول بينها ألمانيا التي تستضيف قمة برلين وروسيا التي تدعم الحل السياسي.

ويشارك في المؤتمر كل من ألمانيا وروسيا ومصر والإمارات وطرفي الصراع في ليبيا بينما اعتذرت تونس عن تلبية الدعوة المتأخرة ولم يتم توجيه الدعوة إلى المغرب أو السودان.

تابعنا على تواصل معنا على