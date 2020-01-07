بولندي يُدير كلاسيكو الهلال والأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والأهلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال والأهلي

ويُدير مباراة الهلال والأهلي اليوم طاقم تحكيم بولندي مكون من؛ سيمون مارسينياك حكم ساحة، ويُساعده باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكويتش، والحكم الرابع شكري الحنفوش، وحكم الفيديو توماس موريال، ويُساعده محمد الهويش.

ويلعب الهلال والأهلي اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز في مباراة الهلال والأهلي اليوم، فيما يطمح الراقي لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري.

وقبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة عن الراقي صاحب المركز الرابع من 12 لقاء.

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