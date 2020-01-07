بومبيو : ردنا سيطال صناع القرار في إيران

المواطن - متابعة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة أوصلت رسالة قوية لإيران مفادها “كفى”.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع شبكة “أي بي سي” الأمريكية مساء الاثنين أن الإدارة الأميركية أوضحت للنظام الإيراني أنه لا يمكنه الاستمرار في استهداف المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة عبر “وكلائه”، والتوقع أن تبقى أراضيه في مأمن.

وتابع قائلاً: “الولايات المتحدة سترد هذه المرة على صناع القرار في إيران، المسؤولين الذين يتخذون القرارات بشن تلك التهديدات”.

وتعليقاً على هلاك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بضربة أميركية في حرم مطار بغداد فجر الجمعة الماضي، قال بومبيو: يكفي أن تنظر لما فعله سليماني أواخر ديسمبر (في إشارة إلى مقتل متعاقد أمريكي باستهداف قاعدة في كركوك) حتى تدرك أنه كان يمثل خطراً، فلقد كان ماضياً في وضع خطط تهدد حياة المزيد من الأميركيين”.

وتابع: “الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضع حداً لهذا التهديد”.

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