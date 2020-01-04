بومبيو: سليماني وميليشياته هددوا الأمريكيين في العراق

بومبيو: سليماني وميليشياته هددوا الأمريكيين في العراق

2020/01/04
الساعة 1:03 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قاسم سليماني وميليشياته في العراق كانوا يقومون بأنشطة تهدد الأميركيين.

وأضاف بومبيو أن “قاسم سليماني كان في قلب الأحداث التي تسببت بكوارث في سوريا والعراق”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي “أن الشعبان العراقي واللبناني لا يتظاهران ضد أميركا وإنما ضد الفساد”.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب، غرد بصورة العلم الأمريكي، بعد دقائق من تداول وسائل الإعلام خبر مقتل أكبر جنرال في الجيش الإيراني في غارة جوية، وقبل دقائق من إعلان البنتاغون أن الجيش الأمريكي هو المسؤول عن الضربة”.

وذكر التلفزيون الحكومي العراقي أن قاسم سليماني، قُتل في غارة جوية، ومعه أبو مهدي المهندس، أحد زعماء الميليشيا الموالية لإيران، لكنه لم يوضح في البداية من نفذ الضربة.

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