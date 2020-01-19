بيرنلي ضد ليستر سيتي .. الثعالب يخسر بثنائية في البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة بيرنلي ضد ليستر سيتي التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب “تورف مور”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بخسارة الثعالب بهدفين مقابل هدف.

بيرنلي ضد ليستر سيتي:

وبدأت مباراة بيرنلي ضد ليستر سيتي بشكل سريع، وضغط الثعالب أملًا في هز شباك أصحاب الأرض مبكرًا، وتمكن لاعبه هارفي بارنيس من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 33.

وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لينتهي الشوط الأول من أحداث مباراة بيرنلي ضد ليستر سيتي بتقدم الثعالب بهدف دون رد للاعبه بارنيس.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح كريس وود في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 56، وضغط الفريقان بقوة بحثًا، وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وأهدر النجم جيمي فاردي ركلة الجزاء، لتستمر النتيجة بالتعادل بين الفريقين، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف ثانٍ عند الدقيقة 79، عن طريق لاعبه آشلي ويستوود.

وضغط الثعالب بحثًا عن تسجيل التعادل، وسط محاولات من أصحاب الأرض، ولكن لم ينجح أي منهما في هز الشباك، لتنتهي مباراة بيرنلي ضد ليستر سيتي بهزيمة الفريق الضيف بنتيجة 2/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرنلي رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيده ليستر سيتي عند 45 نقطة ليقع في المركز الثالث.

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