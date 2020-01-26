بيع تذاكر مباراة الأهلي والاستقلال مستمر

المواطن - مروة نبيل

أعلنت منصة مكاني، المخصصة لبيع تذاكر المباريات، اليوم الأحد، عن استمرار عملية بيع تذاكر مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه الطاجيكي المقبلة.

وكانت منصة مكاني قد طرحت تذاكر مباراة الأهلي والاستقلال في دوري أبطال آسيا 2020 قبل بضعة أيام، موضحة أن سعر التذكرة الموحدة سيكون 25 ريالًا يومي السبت والأحد، و30 ريالًا يوم الاثنين وفي الملعب.

ويلعب الأهلي والاستقلال، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2019/ 2020.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذه المباراة بعد حصوله على المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، خلف النصر البطل، الهلال الوصيف، والتعاون صاحب المركز الثالث.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الاستقلال المقبلة؛ لتحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى البطولة الآسيوية.

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