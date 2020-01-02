بيع تذاكر مباراة الفيصلي والهلال مستمر

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استمرار بيع تذاكر مباراته المقبلة ضد الهلال.

وأوضح أنه بناء على توجيه من مجلس الإدارة، سيستمر اليوم بيع تذاكر مباراة الفيصلي والهلال حتى الساعة العاشرة مساء، في مقر النادي بمدينة حرمة، بعدما كان مقررًا أن تكون عملية البيع من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وتم طرح تذاكر مباراة الفيصلي والهلال بالأمس، بالأسعار التالية؛ 20 ريالًا الموحدة أفراد وعائلات، 150 ريالاً الدرجة الممتازة، و300 ريال المنصة الذهبية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره الفيصلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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