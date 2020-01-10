بيع فقعة بـ2100 ريال في حفر الباطن
عُرضت في مزاد وسط تسابق لشرائها

بيع فقعة بـ2100 ريال في حفر الباطن

2020/01/10
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1
طباعة
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهد سوق الفقع بمحافظة حفر الباطن، مساء اليوم الجمعة، بيع أكبر فقعة بمبلغ 2100 ريال، حيث عُرضت في مزاد وسط تسابق من المتسوقين على شرائها.

وشهد سوق الفقع بمحافظة حفر الباطن قبل أيام توفر أعداد كبيرة من الفقع الذي يجلبه الباعة من ضواحي المحافظة.

يُذكر أن موعد ظهور الفقع، كما يؤكد أهل البادية وهواة الفقع، بعد أول “مطرة معتبرة” في الوسم بشهور؛ فبعضهم يحسب بعد أول هطول لمطر الوسم بـ36 يومًا، وبعضهم 40 يومًا، والأغلب والأرجح 70 يومًا ويظهر.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

1

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
حجي عقيل الشمري
ضيف
حجي عقيل الشمري

يجلب من الحدود بواسطة بعض حرس الحدود وليس من ضواحي الحفر

أعجبني4لم يعجبني  رد
13 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • مواطن يكشف مواقع ظهور الفقع في حفر الباطن
    •
  • فيديو.. بشائر الفقع تظهر في حفر الباطن
    •
  • أوبك توافق على خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا
    •
  • فيديو.. شبان يبحثون عن الفقع فكانت المفاجأة بباطن الأرض
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :